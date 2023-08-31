Маслова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова Мария Федоровна

Маслова Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1927

Отец: Челпанов Федор Никитич

Мать: Челпанова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
27.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.12.1948

Сын: Маслов Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Маслов Алексей Николаевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.