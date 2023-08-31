Маслова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1927
Отец: Челпанов Федор Никитич
Рождение ребёнка
27.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.12.1948
Сын: Маслов Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Маслов Алексей Николаевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно