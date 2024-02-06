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Сазонов Яков Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1897

Дата смерти

02.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
?.11.1897

Отец: Сазонов Давид

Мать: не указана

Смерть
02.10.1937
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