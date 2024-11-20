Шибков Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Шибкова (Овечкина) Ефимия Винарьевна
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Шелкоплясова (Шибкова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шибкова (Овечкина) Ефимия Винарьевна
Рождение ребёнка
17.05.1905 ст.
Мать ребёнка: Шибкова (Овечкина) Ефимия Винарьевна
Рождение ребёнка
19.07.1906 ст.
Дочь: (Шибкова) Христинья Ивановна
Мать ребёнка: Шибкова (Овечкина) Ефимия Винарьевна
Рождение ребёнка
08.11.1907 ст.
Дочь: (Шибкова) Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Шибкова (Овечкина) Ефимия Винарьевна
Восприемник: дер. Гилевка крестьянская жена Мария Петровна Шибкова
Смерть
Неизвестно