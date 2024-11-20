Шибков Иван Гаврилович Около 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шибков Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шибкова (Овечкина) Ефимия Винарьевна

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Шибков Агафон Иванович

Мать ребёнка: Шибкова (Овечкина) Ефимия Винарьевна

Гилёвка, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Шелкоплясова (Шибкова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шибкова (Овечкина) Ефимия Винарьевна

Гилёвка, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.05.1905 ст.

Сын: Шибков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шибкова (Овечкина) Ефимия Винарьевна

Гилёвка, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1906 ст.

Дочь: (Шибкова) Христинья Ивановна

Мать ребёнка: Шибкова (Овечкина) Ефимия Винарьевна

Гилёвка, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.11.1907 ст.

Дочь: (Шибкова) Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Шибкова (Овечкина) Ефимия Винарьевна

Гилёвка, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник: дер. Гилевка крестьянская жена Мария Петровна Шибкова
Смерть
Неизвестно

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