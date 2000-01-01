Петросьянс Владимир Хочатурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петросьянс Владимир Хочатурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петросьянс Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Скрипина Нина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петросьянс Илья Владимирович

Мать ребёнка: Скрипина Нина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петросьянс Глеб Владимирович

Мать ребёнка: Скрипина Нина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрипина Нина Павловна

Смерть
Неизвестно
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