Петросьянс Владимир Хочатурович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петросьянс Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Скрипина Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петросьянс Илья Владимирович
Мать ребёнка: Скрипина Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петросьянс Глеб Владимирович
Мать ребёнка: Скрипина Нина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрипина Нина Павловна
Смерть
Неизвестно