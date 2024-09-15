Овсянникова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти19.02.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Овсянников Самойла Аверьянович
Отец ребёнка: Овсянников Аверьян Ермолаевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Овсянников Константин Аверьянович
Отец ребёнка: Овсянников Аверьян Ермолаевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Овсянникова Варвара Аверьяновна
Отец ребёнка: Овсянников Аверьян Ермолаевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Овсянникова Наталья Аверьяновна
Отец ребёнка: Овсянников Аверьян Ермолаевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Овсянникова Евфимия Аверьянова
Отец ребёнка: Овсянников Аверьян Ермолаевич
Смерть
19.02.1869