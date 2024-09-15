Овсянникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

19.02.1869

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Аверьян Ермолаевич

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Овсянников Самойла Аверьянович

Отец ребёнка: Овсянников Аверьян Ермолаевич

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Овсянников Константин Аверьянович

Отец ребёнка: Овсянников Аверьян Ермолаевич

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Овсянникова Варвара Аверьяновна

Отец ребёнка: Овсянников Аверьян Ермолаевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Овсянникова Наталья Аверьяновна

Отец ребёнка: Овсянников Аверьян Ермолаевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Овсянникова Евфимия Аверьянова

Отец ребёнка: Овсянников Аверьян Ермолаевич

Смерть
19.02.1869

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