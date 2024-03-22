Климанов Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1911 ст.
Сын: Климанов Илья Иванов
Мать ребёнка: Климанова Татиана Васильева
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Климанов Илья Иванов
Мать ребёнка: Климанова Татиана Васильева
Рождение ребёнка
02.10.1912
Мать ребёнка: Климанова Татиана Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно