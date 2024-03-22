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Климанов Иван Иванов

Место рождения

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1911 ст.

Сын: Климанов Илья Иванов

Мать ребёнка: Климанова Татиана Васильева

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Климанов Илья Иванов

Мать ребёнка: Климанова Татиана Васильева

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.10.1912

Сын: Климанов Диамид Иванов

Мать ребёнка: Климанова Татиана Васильева

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климанова Татиана Васильева

Место жительства
Неизвестно
Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
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