Лодейщиков Иван Михайлов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1718 и 1725 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1718 и 1725 ст.
Отец: Лодейщиков Михаил Леонтиев
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1745 ст.
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Смерть
Неизвестно