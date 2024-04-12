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Лодейщиков Иван Михайлов

Место рождения

Старикова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Между 1718 и 1725 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1700 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1742 и 1745 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1747 г.р.

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1718 и 1725 ст.

Отец: Лодейщиков Михаил Леонтиев

Мать: не указана

Старикова, Каменский, Свердловская область
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1745 ст.

Сын: Лодейщиков Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Старикова, Каменский, Свердловская область
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Лодейщиков Даниил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Лодейщиков Сергей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Старикова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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