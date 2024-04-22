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Мальгин Стратоник Матеевич

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Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 13.09.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.09.1851

Отец: не указан

Мать: Мальгина Анна Маркова

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Незаконорожденный Мать вдова ЯД 06_6_3_380_·1246 об
Рождение ребёнка
23.11.1870

Дочь: Мальгина Екатерина стратониковна

Мать ребёнка: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
ГАСО МК
Рождение ребёнка
30.09.1873

Сын: Мальгин Михаил Стратонидович

Мать ребёнка: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
ГАСО 730-1-26
Рождение ребёнка
28.03.1875

Сын: Мальгин Ипат Стратоникович

Мать ребёнка: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1879

Сын: Мальгин Петр Стратонидович (Строконидович)

Мать ребёнка: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Про фамилию Камышин указано в ГАСо 739/1/33
Работа или профессия
1914
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
До войны был женат неграмотный хлебопашня
Ранение
23.07.1916
Огнестрельная рана левой руки сайт Подвиг Народа https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22529476/? https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15129712/?
Военная служба
1916
9-й Заамурский пограничный пехотный полк рядовой Австрийский фронт
Смерть
Неизвестно
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