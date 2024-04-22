Мальгин Стратоник Матеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 13.09.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.09.1851
Мать: Мальгина Анна Маркова
Незаконорожденный Мать вдова ЯД 06_6_3_380_·1246 об
Рождение ребёнка
23.11.1870
Дочь: Мальгина Екатерина стратониковна
ГАСО МК
Рождение ребёнка
30.09.1873
Сын: Мальгин Михаил Стратонидович
ГАСО 730-1-26
Рождение ребёнка
28.03.1875
Сын: Мальгин Ипат Стратоникович
Рождение ребёнка
19.12.1879
Сын: Мальгин Петр Стратонидович (Строконидович)
Про фамилию Камышин указано в ГАСо 739/1/33
Работа или профессия
1914
До войны был женат неграмотный хлебопашня
Ранение
23.07.1916
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Военная служба
1916
9-й Заамурский пограничный пехотный полк рядовой Австрийский фронт
Смерть
Неизвестно