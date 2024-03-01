Юницкая (Рыкова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юницкая (Рыкова) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Рыков Михаил Михайлович

Мать: Рыкова Ольга

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Юницкая Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Юницкий Константин Прокопьевич

Рождение ребёнка
22.01.1964

Сын: Юницкий Олег Константинович

Отец ребёнка: Юницкий Константин Прокопьевич

Смерть
1983
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