Юницкая (Рыкова) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1983
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Рыков Михаил Михайлович
Мать: Рыкова Ольга
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Юницкая Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Юницкий Константин Прокопьевич
Рождение ребёнка
22.01.1964
Сын: Юницкий Олег Константинович
Отец ребёнка: Юницкий Константин Прокопьевич
Смерть
1983