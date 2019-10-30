Алексеев Валерий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1965
Дата смерти30.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1965
Рождение ребёнка
26.02.1989
Дочь: Зверева Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Алексеева Надежда
Рождение ребёнка
02.06.1990
Дочь: Алексеева Эльвира Валерьевна
Мать ребёнка: Алексеева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Надежда
Смерть
30.10.2019