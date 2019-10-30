Алексеев Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Валерий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1965

Дата смерти

30.10.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1965

Отец: Алексеев Василий Алексеевич

Мать: Алексеева Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
26.02.1989

Дочь: Зверева Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Алексеева Надежда

Рождение ребёнка
02.06.1990

Дочь: Алексеева Эльвира Валерьевна

Мать ребёнка: Алексеева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Надежда

Смерть
30.10.2019
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