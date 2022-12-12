Пискунова (Зубарева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискунова (Зубарева) Мария Григорьевна

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

?.09.1909

Дата смерти

?.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1909

Отец: Зубарев Григорий

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.12.1934

Дочь: Плаксина Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Пискунов Николай (Никита) Иванович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискунов Николай (Никита) Иванович

Смерть
?.02.1962
Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
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