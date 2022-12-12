Пискунова (Зубарева) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения?.09.1909
Дата смерти?.02.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1909
Отец: Зубарев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1934
Дочь: Плаксина Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Пискунов Николай (Никита) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1962
Новомышастовская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край