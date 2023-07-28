Аблаева (Мурашкина) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1964
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1964
Отец: Мурашкин Иван
Мать: Мурашкина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстоухова (Аблаева) Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Аблаев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова (Аблаева) Наталия Сергеевна
Отец ребёнка: Аблаев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1984
Отец ребёнка: Аблаев Сергей Иванович