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Сангия Воль
Сангия Воль
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
963
Дата смерти
1037
Пол
Мужской
Отец
Сангия Родэн
921 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
963
Отец:
Сангия Родэн
Мать: не указана
Смерть
1037
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