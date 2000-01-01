Сангия Воль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСангия Воль

Сангия Воль

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

963

Дата смерти

1037

Пол

Мужской

Отец

921 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
963

Отец: Сангия Родэн

Мать: не указана

Смерть
1037
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close