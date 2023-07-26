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Галиаскаров Зигангир

Место рождения

д, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

25.05.1901

Дата смерти

24.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1901

Отец: Тазетдинов Галиаскар

Мать: Сайфетдинова (Сайфетдинова) Магруй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиаскаров Ришат

Мать ребёнка: Галиаскарова (Галиаскарова) Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиаскарова (Галиаскарова) Фатима

Образование
Неизвестно
Закончил медресе(мусульманская школа при мечети) - не подтвержденная информация
Работа или профессия
По 1942
Москва, город федерального значения Москва
Работал на обувном заводе | Завод «Красный Богатырь»
Военная служба
С 17.06.1942 по 24.09.1942
Был призван в Москве в 197 стрелковый полк 99 стрелковой дивизии
Смерть
24.09.1942
Ерзовка, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно

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