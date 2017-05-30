Клименчук Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1953
Дата смерти30.05.2017
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1953
Рождение ребёнка
18.10.1977
Дочь: Кокарева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Клименчук Галина Николаевна
Рождение ребёнка
14.07.1980
Дочь: Гвоздева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Клименчук Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сульгина Татьяна
Мать ребёнка: Клименчук Галина Николаевна
Смерть
30.05.2017