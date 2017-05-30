Клименчук Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименчук Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1953

Дата смерти

30.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1953

Отец: Клименчук Алексей Климентиевич

Мать: Клименчук Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
18.10.1977

Дочь: Кокарева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Клименчук Галина Николаевна

Рождение ребёнка
14.07.1980

Дочь: Гвоздева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Клименчук Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сульгина Татьяна

Мать ребёнка: Клименчук Галина Николаевна

Смерть
30.05.2017
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