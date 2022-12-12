Назаренко Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеенко Людмила Тимофеевна
Отец ребёнка: Назаренко Тимофей Евтихович
Смерть
Неизвестно
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)