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Андрей
Андрей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1813
Дата смерти
1819
Пол
Мужской
Отец
Алексей
Около 1792 г.р.
Мать
Марфа
Около 1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец:
Алексей
Мать:
Марфа
Смерть
1819
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