Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Алексей

Мать: Марфа

Смерть
1819
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