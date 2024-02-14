Климова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1920
Дата смерти04.12.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1944
Отец ребёнка: Климов Петр Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1946
Дочь: Чеснокова Нина Петровна
Отец ребёнка: Климов Петр Александрович
Рождение ребёнка
28.05.1951
Отец ребёнка: Климов Петр Александрович
Рождение ребёнка
21.07.1955
Дочь: Климова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Климов Петр Александрович
Смерть
04.12.1991