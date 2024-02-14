Климова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1920

Дата смерти

04.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1944

Сын: Климов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Климов Петр Александрович

Рождение ребёнка
26.09.1946

Дочь: Чеснокова Нина Петровна

Отец ребёнка: Климов Петр Александрович

Рождение ребёнка
28.05.1951

Сын: Климов Николай Петрович

Отец ребёнка: Климов Петр Александрович

Рождение ребёнка
21.07.1955

Дочь: Климова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Климов Петр Александрович

Смерть
04.12.1991

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