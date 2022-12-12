Костылев Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылев Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Костылева Фаина Сергеевна

Мать ребёнка: Александра

Шелыгино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.03.1927

Сын: Костылев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Александра

Шелыгино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костылева Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костылева Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
Неизвестно
Шелыгино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
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