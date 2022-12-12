Костылев Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Костылева Фаина Сергеевна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
19.03.1927
Сын: Костылев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костылева Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костылева Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
Неизвестно