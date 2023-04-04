Соловейчик Гарри — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик Гарри

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Место рождения

Latvia

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Около 1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: (Соловейчик) Анита

Мать ребёнка: Соловейчик (Гельман) Эсфирь

Рига, Rīga
Бракосочетание
21.01.1942

Жена: Соловейчик (Гельман) Эсфирь

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
20.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловейчик (Гельман) Эсфирь

Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно

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