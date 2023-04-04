Соловейчик Гарри
Место рожденияLatvia
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: (Соловейчик) Анита
Мать ребёнка: Соловейчик (Гельман) Эсфирь
Бракосочетание
21.01.1942
Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
20.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловейчик (Гельман) Эсфирь
Смерть
Неизвестно