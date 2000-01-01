Агафья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Домна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно