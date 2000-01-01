Агафья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Домна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амелькин Емельян Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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