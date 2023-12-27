Тимакин . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимакин .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимакина Оксана

Мать ребёнка: Овчинникова Капиталина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимакин Иван

Мать ребёнка: Овчинникова Капиталина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Капиталина Михайловна

Рождение ребёнка
22.04.1971

Сын: Тимакин Владимир

Мать ребёнка: Овчинникова Капиталина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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