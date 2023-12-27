Тимакин .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимакина Оксана
Мать ребёнка: Овчинникова Капиталина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимакин Иван
Мать ребёнка: Овчинникова Капиталина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1971
Сын: Тимакин Владимир
Мать ребёнка: Овчинникова Капиталина Михайловна
Смерть
Неизвестно