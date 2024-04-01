Титок Леонид Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1974
Дочь: Бубельная (Титок) Снежана Леонидовна
Мать ребёнка: Титок Людмила Алексеевна
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно