Титок Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титок Леонид Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1974

Дочь: Бубельная (Титок) Снежана Леонидовна

Мать ребёнка: Титок Людмила Алексеевна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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