Огородникова Анна Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Анна Куприяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1903

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1894

Сын: Огородников Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Миронович

Рождение ребёнка
29.10.1898

Сын: Огородников Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Дмитрий Миронович

Смерть
До 1903
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