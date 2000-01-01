Огородникова Анна Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1894
Сын: Огородников Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Миронович
Рождение ребёнка
29.10.1898
Сын: Огородников Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Огородников Дмитрий Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1903