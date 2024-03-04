Мымрикова Варвара Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1950
Дочь: Павлова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Павлов Петр Павлович
Рождение ребёнка
25.09.1952
Дочь: Павлова Нина Петровна
Отец ребёнка: Павлов Петр Павлович
Рождение ребёнка
26.04.1954
Дочь: Павлова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Павлов Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Петр Павлович