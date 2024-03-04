Мымрикова Варвара Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мымрикова Варвара Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мымриков Кузьма Петрович

Мать: Мымрикова Пелагия Федоровна

Рождение ребёнка
01.09.1950

Дочь: Павлова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Павлов Петр Павлович

Рождение ребёнка
25.09.1952

Дочь: Павлова Нина Петровна

Отец ребёнка: Павлов Петр Павлович

Рождение ребёнка
26.04.1954

Дочь: Павлова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Павлов Петр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Петр Павлович

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