Тумаш Акулина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТумаш Акулина Андреевна

Тумаш Акулина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1887 ст.

Муж: Тумаш Яков Степанович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 29 оба крестьяне деревни Блинова, первым браком, 25 лет. Поручители деревни Блинова Феодосий Исаев и Иван Стефанов. По невесте- Григорий Андреев и Онисим Андреев.
Рождение ребёнка
23.03.1889 ст.

Дочь: Тумаш Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Тумаш Яков Степанович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Церковь Неведрянской запись 19. 23(27) марта. Восприемники деревни Блинова Николай Андреев и Девица Акилина Стефанова.
Рождение ребёнка
19.08.1892 ст.

Сын: Тумаш Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Тумаш Яков Степанович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись N31 август 19(26) 1892 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Пётр Александров и девица Пелагея Андреева.
Рождение ребёнка
06.12.1893 ст.

Дочь: Тумаш Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Тумаш Яков Степанович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись N62 6(12) декабря 1893 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Иван Онисимов и девица Пелагея Андреева.
Рождение ребёнка
23.04.1897 ст.

Дочь: Тумаш Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Тумаш Яков Степанович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись N17 апрель 23( 27) 1897 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Николай Андреев и деревни Шамолова Фёдора Ерофеева жена Ольга Стефанова.
Рождение ребёнка
26.07.1899 ст.

Дочь: Тумаш Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Тумаш Яков Степанович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Тумаш Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Тумаш Яков Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close