Тумаш Акулина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1887 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 29 оба крестьяне деревни Блинова, первым браком, 25 лет. Поручители деревни Блинова Феодосий Исаев и Иван Стефанов. По невесте- Григорий Андреев и Онисим Андреев.
Рождение ребёнка
23.03.1889 ст.
Дочь: Тумаш Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Тумаш Яков Степанович
Церковь Неведрянской запись 19. 23(27) марта. Восприемники деревни Блинова Николай Андреев и Девица Акилина Стефанова.
Рождение ребёнка
19.08.1892 ст.
Сын: Тумаш Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Тумаш Яков Степанович
Запись N31 август 19(26) 1892 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Пётр Александров и девица Пелагея Андреева.
Рождение ребёнка
06.12.1893 ст.
Дочь: Тумаш Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Тумаш Яков Степанович
Запись N62 6(12) декабря 1893 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Иван Онисимов и девица Пелагея Андреева.
Рождение ребёнка
23.04.1897 ст.
Дочь: Тумаш Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Тумаш Яков Степанович
Запись N17 апрель 23( 27) 1897 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Николай Андреев и деревни Шамолова Фёдора Ерофеева жена Ольга Стефанова.
Рождение ребёнка
26.07.1899 ст.
Дочь: Тумаш Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Тумаш Яков Степанович
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Тумаш Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Тумаш Яков Степанович
Смерть
Неизвестно