Труфакин Валентин Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТруфакин Валентин Данилович

Труфакин Валентин Данилович

Место рождения

Деревня самоделкинцы, нагорского района, кировская область

Дата рождения

07.08.1921

Дата смерти

18.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1921

Отец: Труфакин Данил Абрамович

Мать: Анна Васильевна

Деревня самоделкинцы, нагорского района, кировская область
Рождение ребёнка
07.04.1953

Дочь: Труфакина Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Мухина Лийя Евгеньевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
18.10.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close