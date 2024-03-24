Труфакин Валентин Данилович
Место рожденияДеревня самоделкинцы, нагорского района, кировская область
Дата рождения07.08.1921
Дата смерти18.10.1993
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1921
Отец: Труфакин Данил Абрамович
Мать: Анна Васильевна
Деревня самоделкинцы, нагорского района, кировская область
Рождение ребёнка
07.04.1953
Дочь: Труфакина Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Мухина Лийя Евгеньевна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
18.10.1993