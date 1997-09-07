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Таюрский Геннадий Викторович
Таюрский Геннадий Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.09.1997
Пол
Мужской
Отец
Таюрский Виктор Александрович
1953 г.р.
Мать
Загородских Татьяна Геннадьевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1997
Отец:
Таюрский Виктор Александрович
Мать:
Загородских Татьяна Геннадьевна
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