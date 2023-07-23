Москаленко Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1949
Дочь: Москаленко Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Москаленко Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москаленко Иван Валентинович
Мать ребёнка: Москаленко Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москаленко Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Москаленко Анна Степановна
Смерть
Неизвестно