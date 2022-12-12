Болотов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1886 ст.

Дочь: Болотова Анна Александровна

Мать ребёнка: Болотова Феодосия Ваильевна

Запись о рождении и крещении сделана в городе Евпатория Таврической губернии.
Военная служба
1887 ст.
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Капитан 50-го пехотного Белостокского полка.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Феодосия Ваильевна

Смерть
Неизвестно
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