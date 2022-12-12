Болотов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1886 ст.
Дочь: Болотова Анна Александровна
Мать ребёнка: Болотова Феодосия Ваильевна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Евпатория Таврической губернии.
Военная служба
1887 ст.
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Капитан 50-го пехотного Белостокского полка.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно