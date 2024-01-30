Бекирова Эльвина Юсуфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекирова Эльвина Юсуфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усеинов Юсуф Асанович

Мать: Якимчук Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекиров Айдер Энверович

Рождение ребёнка
20.01.2014

Сын: Бекиров Тамерлан Айдерович

Отец ребёнка: Бекиров Айдер Энверович

Рождение ребёнка
20.03.2020

Дочь: Бекирова Камилла Айдеровна

Отец ребёнка: Бекиров Айдер Энверович

Рождение ребёнка
16.03.2021

Дочь: Бекирова Амина Айдеровна

Отец ребёнка: Бекиров Айдер Энверович

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