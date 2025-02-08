Кулагин Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулагин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова (Кулагина) Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулагин Максим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулагин Пётр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1896

Сын: Кулагин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Воробьевка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Из трудовой книжки М.Н.Кулагина
Смерть
Неизвестно

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