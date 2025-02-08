Кулагин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова (Кулагина) Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулагин Максим Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1896
Сын: Кулагин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Воробьевка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Из трудовой книжки М.Н.Кулагина
Смерть
Неизвестно