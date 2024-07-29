Тропникова (Поморцева) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропникова (Поморцева) Настасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тропников Мирон Авраамов

Жена Настасья взята в замужество той же округи Спасского прихода деревни Нылоги у крестьянина Ивана Поморцева
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Тропников Иван Миронов

Отец ребёнка: Тропников Мирон Авраамов

5ая Ревизская сказка 1795 года Исповедная роспись 1810 года
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Тропников Алексей Миронов

Отец ребёнка: Тропников Мирон Авраамов

Жабья Слудка
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Тропников Евдоким Миронов

Отец ребёнка: Тропников Мирон Авраамов

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Тропникова Анна

Отец ребёнка: Тропников Мирон Авраамов

Смерть
Неизвестно

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