Тропникова (Поморцева) Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена Настасья взята в замужество той же округи Спасского прихода деревни Нылоги у крестьянина Ивана Поморцева
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Отец ребёнка: Тропников Мирон Авраамов
5ая Ревизская сказка 1795 года Исповедная роспись 1810 года
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Тропников Алексей Миронов
Отец ребёнка: Тропников Мирон Авраамов
Жабья Слудка
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Тропников Евдоким Миронов
Отец ребёнка: Тропников Мирон Авраамов
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Тропникова Анна
Отец ребёнка: Тропников Мирон Авраамов
Смерть
Неизвестно