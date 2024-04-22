Шишова (Дубова) Галина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишова (Дубова) Галина Семеновна

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Место рождения

Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1952

Отец: Дубов Семен Владимирович

Мать: Дубов Елена Васильевна

Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишов Вячеслав Вячеславович

Отец ребёнка: Шишов Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишов Александр Вячеславлвич

Отец ребёнка: Шишов Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов Вячеслав

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