Шишова (Дубова) Галина Семеновна
Место рождения
Дата рождения28.02.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1952
Отец: Дубов Семен Владимирович
Мать: Дубов Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишов Вячеслав Вячеславович
Отец ребёнка: Шишов Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишов Александр Вячеславлвич
Отец ребёнка: Шишов Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишов Вячеслав