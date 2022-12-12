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Зыков Иван Михайлович

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Место рождения

Измайловское Каргопольский уезд Олонецкая губерния

Дата рождения

07.07.1873

Дата смерти

09.01.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Измайловское Каргопольский уезд Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.06.1897

Дочь: Зыкова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1908

Дочь: Зыкова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Анна Николаевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Около 22.11.1914

Дочь: Зыкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Анна Николаевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.03.1919

Сын: Зыков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Евгений Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.01.1939
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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