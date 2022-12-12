Зыков Иван Михайлович
Место рожденияИзмайловское Каргопольский уезд Олонецкая губерния
Дата рождения07.07.1873
Дата смерти09.01.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Измайловское Каргопольский уезд Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.06.1897
Дочь: Зыкова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1908
Дочь: Зыкова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 22.11.1914
Дочь: Зыкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
28.03.1919
Мать ребёнка: Зыкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыкова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.01.1939