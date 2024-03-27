Нургалиева (Галиева) Иклима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нургалиев Агзам
Альметьевск, ТАССР
Рождение ребёнка
04.04.1953
Дочь: Якубова Альфия
Отец ребёнка: Нургалиев Агзам
Альметьевск, Татарстан
Смерть
Неизвестно
Альметьевск, Татарстан