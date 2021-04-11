Медунов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1949
Дата смерти11.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1949
Рождение ребёнка
03.12.1974
Дочь: Брагина Таисия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.04.2021
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область