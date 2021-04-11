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Медунов Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1949

Дата смерти

11.04.2021

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1949

Отец: Медунов Григорий Александрович

Мать: Медунова Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
03.12.1974

Дочь: Брагина Таисия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.04.2021
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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