Дозорова (Белова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дозорова (Белова) Анна Филипповна

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Место рождения

Аргаш

Дата рождения

Вычислено 1897

Дата смерти

22.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897

Отец: Белов Филипп

Мать: Кулагина Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дозоров Александр Степанович

Отец ребёнка: Дозоров Степан Николаевич

Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дозоров Степан Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дозорова Анна Степановна

Отец ребёнка: Дозоров Степан Николаевич

Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1923

Сын: Дозоров Николай Степанович

Отец ребёнка: Дозоров Степан Николаевич

Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Дозоров Петр Степанович

Отец ребёнка: Дозоров Степан Николаевич

Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.11.1985
Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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