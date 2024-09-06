Дозорова (Белова) Анна Филипповна
Место рожденияАргаш
Дата рожденияВычислено 1897
Дата смерти22.11.1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897
Отец: Белов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дозоров Александр Степанович
Отец ребёнка: Дозоров Степан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дозорова Анна Степановна
Отец ребёнка: Дозоров Степан Николаевич
Рождение ребёнка
10.09.1923
Сын: Дозоров Николай Степанович
Отец ребёнка: Дозоров Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Дозоров Степан Николаевич
Смерть
22.11.1985