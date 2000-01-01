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(Шунина) Лариса Юрьевна
(Шунина) Лариса Юрьевна
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Место рождения
Волгоград
Дата рождения
1993
Пол
Женский
Отец
Шунин Юрий
1965 г.р.
Мать
Шунина (Чекалкина) Наталья Евгеньевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993
Отец:
Шунин Юрий
Мать:
Шунина Наталья Евгеньевна
Волгоград
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