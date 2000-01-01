(Шунина) Лариса Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шунина) Лариса Юрьевна

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Место рождения

Волгоград

Дата рождения

1993

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993

Отец: Шунин Юрий

Мать: Шунина Наталья Евгеньевна

Волгоград
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