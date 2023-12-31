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Лукия

Место рождения

Жабянка, Звенигородка, Киев, Украина

Дата рождения

13.12.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.09.1840

Муж: Машир Прохор

Рождение
13.12.1841

Отец: Павленко Аким

Мать: (Бевзова) Евдокия

Рождение ребёнка
28.04.1864

Дочь: (Маширова) Александра

Отец ребёнка: Машир Прохор

Рождение ребёнка
30.11.1866

Дочь: (Машир) Мина

Отец ребёнка: Машир Прохор

Рождение ребёнка
26.08.1869

Дочь: (Машир) Васса

Отец ребёнка: Машир Прохор

Рождение ребёнка
13.06.1872

Сын: Машир Елисей

Отец ребёнка: Машир Прохор

Рождение ребёнка
01.10.1873

Сын: Машир Иоанн

Отец ребёнка: Машир Прохор

Смерть
Неизвестно

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