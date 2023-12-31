Лукия
Место рожденияЖабянка, Звенигородка, Киев, Украина
Дата рождения13.12.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.09.1840
Муж: Машир Прохор
Рождение
13.12.1841
Отец: Павленко Аким
Мать: (Бевзова) Евдокия
Рождение ребёнка
28.04.1864
Дочь: (Маширова) Александра
Отец ребёнка: Машир Прохор
Рождение ребёнка
30.11.1866
Дочь: (Машир) Мина
Отец ребёнка: Машир Прохор
Рождение ребёнка
26.08.1869
Дочь: (Машир) Васса
Отец ребёнка: Машир Прохор
Рождение ребёнка
13.06.1872
Сын: Машир Елисей
Отец ребёнка: Машир Прохор
Рождение ребёнка
01.10.1873
Сын: Машир Иоанн
Отец ребёнка: Машир Прохор
Смерть
Неизвестно