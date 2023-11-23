Царева Екатерина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зернова (Царева) Акилина Сергеева
Отец ребёнка: Царев Сергей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Царев Сергей Федоров
Рождение ребёнка
11.11.1876
Сын: Царев Иван Сергеев
Отец ребёнка: Царев Сергей Федоров
Рождение ребёнка
25.01.1884
Дочь: Зайцева (Царева) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Царев Сергей Федоров
Смерть
Неизвестно