Царева Екатерина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦарева Екатерина Николаева

Царева Екатерина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зернова (Царева) Акилина Сергеева

Отец ребёнка: Царев Сергей Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царев Сергей Федоров

Рождение ребёнка
11.11.1876

Сын: Царев Иван Сергеев

Отец ребёнка: Царев Сергей Федоров

Рождение ребёнка
25.01.1884

Дочь: Зайцева (Царева) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Царев Сергей Федоров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.