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Бурлаков Виталий Алексеевич

Место рождения

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.02.1961

Дата смерти

25.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1961

Отец: Бурлаков Алексей Николаевич

Мать: Бурлакова Галина Васильевна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.07.1991

Сын: Бурлаков Алексей Витальевич

Мать ребёнка: Бурлакова Анна Юрьевна

Рождение ребёнка
23.05.2005

Дочь: Бурлакова Алена Витальевна

Мать ребёнка: Тюхматьева Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурлакова Анна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюхматьева Ирина Васильевна

Смерть
25.07.2014
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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