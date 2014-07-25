Бурлаков Виталий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1961
Дата смерти25.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1961
Рождение ребёнка
29.07.1991
Сын: Бурлаков Алексей Витальевич
Мать ребёнка: Бурлакова Анна Юрьевна
Рождение ребёнка
23.05.2005
Дочь: Бурлакова Алена Витальевна
Мать ребёнка: Тюхматьева Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурлакова Анна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2014
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область