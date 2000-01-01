Котельникова (Котельникова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова (Котельникова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1779 и 1780

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801

Сын: Котельников Степан Степанович

Отец ребёнка: Котельников Степан Лукич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1807

Сын: Котельников Семён Степанович

Отец ребёнка: Котельников Степан Лукич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809

Сын: Котельников Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Котельников Степан Лукич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Дочь: Матрона Степановна

Отец ребёнка: Котельников Степан Лукич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818

Сын: Котельников Иларион Степанович

Отец ребёнка: Котельников Степан Лукич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1834
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