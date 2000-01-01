Котельникова (Котельникова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1779 и 1780
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801
Сын: Котельников Степан Степанович
Отец ребёнка: Котельников Степан Лукич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1807
Сын: Котельников Семён Степанович
Отец ребёнка: Котельников Степан Лукич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809
Сын: Котельников Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Котельников Степан Лукич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Дочь: Матрона Степановна
Отец ребёнка: Котельников Степан Лукич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818
Сын: Котельников Иларион Степанович
Отец ребёнка: Котельников Степан Лукич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1834