Юскаева (Иванова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1965
Дата смерти14.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1965
Отец: Иванов Василий
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.06.2018
Причина смерти: Отравление
Похороны
Неизвестно