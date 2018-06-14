Юскаева (Иванова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮскаева (Иванова) Светлана

Юскаева (Иванова) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1965

Дата смерти

14.06.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1937 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1965

Отец: Иванов Василий

Мать: Иванова (Спиридонова) Анна

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.06.2018
Кондоль, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Отравление
Похороны
Неизвестно
Кондоль, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.