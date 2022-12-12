Кузнецов Павел Акифьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Павел Акифьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1940

Сын: Кузнецов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Ташниченко Надежда Ивановна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Около 1941
Смерть на фронте
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