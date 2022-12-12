Кузнецов Павел Акифьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1940
Сын: Кузнецов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Ташниченко Надежда Ивановна
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Около 1941
Смерть на фронте