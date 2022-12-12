Шевцова (Яковлева) Наталья Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1968
Отец: Яковлев Валентин
Мать: Яковлева Раиса
Рождение ребёнка
29.06.1990
Дочь: Шевцова Алена Александровна
Отец ребёнка: Шевцов Александр Анатольевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.11.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевцов Александр Анатольевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область