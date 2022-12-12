Шевцова (Яковлева) Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова (Яковлева) Наталья Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1968

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1968

Отец: Яковлев Валентин

Мать: Яковлева Раиса

Рождение ребёнка
29.06.1990

Дочь: Шевцова Алена Александровна

Отец ребёнка: Шевцов Александр Анатольевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.11.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевцов Александр Анатольевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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