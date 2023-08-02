Павлова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Настасья Архиповна
Отец ребёнка: Павлов Архипп Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1854
Отец ребёнка: Павлов Архипп Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Архиповна
Отец ребёнка: Павлов Архипп Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Анна Архиповна
Отец ребёнка: Павлов Архипп Иванович
Смерть
Неизвестно