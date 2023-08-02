Павлова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Настасья Архиповна

Отец ребёнка: Павлов Архипп Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.08.1854

Сын: Павлов Андрей Архиппович

Отец ребёнка: Павлов Архипп Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Архиповна

Отец ребёнка: Павлов Архипп Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Анна Архиповна

Отец ребёнка: Павлов Архипп Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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