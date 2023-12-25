Кушнин (Кушнин) Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1946
Мать ребёнка: Кушнина Зинаида
Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сугробова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Кушнина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кушнина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушнин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Кушнина Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушнина Зинаида
Смерть
Неизвестно