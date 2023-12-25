Кушнин (Кушнин) Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнин (Кушнин) Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1946

Сын: Кушнин Николай Иванович

Мать ребёнка: Кушнина Зинаида

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сугробова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Кушнина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушнин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кушнина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушнин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Кушнина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушнина Зинаида

Смерть
Неизвестно
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