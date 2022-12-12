Волженин Дементей Фотеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1900
Дата смерти28.02.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волженина Дарья Захаровна
Новокамышенка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
28.02.1961
Лопатинка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край