Волженин Дементей Фотеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженин Дементей Фотеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1900

Дата смерти

28.02.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волженина Дарья Захаровна

Новокамышенка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
28.02.1961
Лопатинка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
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