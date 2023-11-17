Бикметова Нафиля Хуснутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикметова Нафиля Хуснутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1963

Дочь: Абубакирова Альбина Илюсовна

Отец ребёнка: Бикметов Илюс

Рождение ребёнка
06.11.1965

Дочь: Ахметшина Ильгиза Илюсовна

Отец ребёнка: Бикметов Илюс

Рождение ребёнка
16.06.1968

Дочь: Хабибуллина Насима Илюсовна

Отец ребёнка: Бикметов Илюс

Рождение ребёнка
25.09.1971

Сын: Бикметов Илгиз Илюсович

Отец ребёнка: Бикметов Илюс

Рождение ребёнка
29.02.1976

Дочь: Исламгулова Гузель Илюсовна

Отец ребёнка: Бикметов Илюс

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